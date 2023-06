América de Cali disputará sus últimos dos partidos de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana por el grupo B, primero ante el Independiente Medellín y después ante Boyacá Chicó, para posteriormente empezar a planear lo que será el segundo campeonato del año 2023, en donde lo más probable es que cambie de entrenador.

Algunos nombres se han vinculado con el conjunto ‘escarlata’, pero mucho ruido ha hecho en las últimas horas las declaraciones del entrenador Ricardo Gareca, en donde habló sobre la posibilidad de dirigir al equipo vallecaucano, en donde dejó la puerta abierta para que se pueda dar, tema que tiene ilusionados a los hinchas.

El ‘Tigre’ habló en una entrevista para el programa ‘Súper Combo del Deporte’ de la emisora RCN Radio Cali, allí inicialmente se refirió al tema económico, del que aseguró no le gusta hablar mucho, pero resaltó que no es lo primordial, ya que lo más importante es el proyecto deportivo.

“El tema económico es algo que yo preferiría no tocar porque con todos los problemas que hay… al técnico sudamericano lo tildan de que solo nos interesa lo económico mientras que en Europa ganan millones y millones ni se toca el tema y aquí parece que fuera un tema preponderante y no lo considero así. Hay que tener una propuesta seria, que un equipo tenga visiones, que realmente tenga claros sus objetivos y a partir de ahí hay muchas cosas que van más allá de lo económico”, dijo el argentino.

Además, Gareca puso una condición para poder negociar con el América, la cual es que no esté un entrenador en propiedad, por respeto a su colega, pero si la vacante para dirigir a los ‘Diablos Rojos’ está libre, estaría atento a la llamada de la dirigencia, teniendo en cuenta su amor por el club.

“Todavía América no se ha comunicado y no sé si tiene técnico y no me gustaría ser irrespetuoso con ese tema, pero yo no tengo nada concreto para hablar de algo confirmado. He tenido la posibilidad de ser jugador y técnico de América y pude comprobar cómo creció el equipo y la hinchada”.