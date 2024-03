América de Cali vive un muy flojo presente futbolístico, el cual lo tiene en una crisis, después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer de manera contundente ante Alianza de Valledupar, resultado que dejó en la cuerda floja al entrenador César Farías, el cual ha sido blanco de cuestionamientos por parte de los aficionados.

En diferentes espacios deportivos se ha debatido sobre si el ciclo del venezolano en el cuadro ‘escarlata’ ya debería finalizar o se le debe dar continuidad, en donde algunos de los que piden por su salida, han asegurado que el tema económico sería uno de los motivos por los que la dirigencia del club no se animaría a sacarlo.

El supuesto dinero que tendría que pagarle América a César Farías

El periodista Jaime Alberto Dinas, contó por medio de su cuenta de X, que en el caso de que la directiva ‘escarlata’ decida echar a Farías, tendría que pagarle más de 2 mil millones de pesos como indemnización, cifra muy grande y que sería una pérdida muy grande en la economía de la institución, la cual dejó de recibir un poco más de 900 mil dólares, cerca de 3500 millones de pesos colombianos, por no clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana.

“En caso de una eventual salida de César Farías, por decisión América, al DT venezolano le deben pagar $2 mil 400 millones de pesos de indemnización (correspondiente a unos meses de salario, dejando de percibir 4 meses de salario), tema que ya conocen los dirigentes”, reveló el periodista en la red social.

César Farías desestimó que le paguen una indemnización

Sobre si una de las razones por la que la dirigencia de América no lo echaba era la millonaria indemnización que le tendrían que pagar, fue consultado el técnico venezolano en una entrevista para el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, allí Farías aseguró que no era cierto, ya que en el caso de que decidan acabar con su proceso, no cobraría, por agradecimiento a la familia Gómez.

“No hay ninguna atadura para que no puedan tomar una decisión y que yo llegue hasta acá. Lo conversé con la presidenta hace 3 semanas. Eso está clarísimo. No pasa por ahí. Sáquense eso de la cabeza. La familia Gómez se ha comportado muy bien conmigo y me ha dado todas las condiciones de trabajo. Yo no soy nuevo en esto. Entiendo las situaciones y si fuese así y ellos no pudiesen más con la carga, lo entiendo perfectamente”, dijo César.

Que agregó: “No es lo que me han manifestado y tampoco es lo que siento yo. Sé a dónde llegué. Llegué sin hacer la pretemporada, con 14 jugadores nuevos, la dificultad de un equipo grande y sin tener los 90 días de trabajo de los que siempre hablo. Estoy dispuesto a afrontarlo como tantas veces lo he hecho”.