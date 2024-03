El técnico César Farías pasó de flotar en los últimos lugares con América de Cali a estar muy cerca del octavo puesto. La reciente victoria ante Boyacá Chicó impulsó su ascenso en la tabla de posiciones y las cosas comienzan a cambiar en un club que comenzó el torneo con muchas dudas y ha tenido polémicas de por medio.

César Farías ha tenido que soportar mucha presión desde la prensa y la hinchada, pero ha contado con el respaldo de Tulio Gómez y directivos. En América de Cali le apuestan a un proceso a largo plazo para consolidar una nómina base de jugadores, fortalecer las canteras y por supuesto, lo más importante, ganar títulos.

Hasta el momento, las cosas no han salido del todo bien. Tras la consagración en 2020, América de Cali navega en unas aguas solitarias y profundas, donde no ve un norte claro y a veces pareciera que el objetivo por ser campeón está refundido. No pasa de ser un animador más y no puede dar el salto para realmente entrar de frente en la alta competencia por la estrella.

Y ahora, cuando parecía que se ahogaba en las profundidades de la tabla de posiciones, América de Cali pudo revivir y el triunfo ante Boyacá Chicó le da la inspiración necesaria para buscar la clasificación a cuadrangulares semifinales, pues está a dos unidades del octavo puesto, que parcialmente lo ocupa el Independiente Medellín.

¿Cuántos puntos necesita América de Cali para clasificar a cuadrangulares?

En rueda de prensa, César Farías no esquivó la pregunta y expuso la cifra que América de Cali espera recolectar para poder clasificar a cuadrangulares semifinales. Lo cierto es que el umbral en cuanto al puntaje será muy bajo por la reducida diferencia de puntos de un equipo a otro, lo que hace que la zona media de la tabla esté muy congestionada.

“Debemos ir partido a partido. Estamos pensando en el de Medellín (próximo rival), entender que hay 3 puntos menos en disputa que el torneo anterior, puede ser un poco menos o un poco más, pero la clasificación está en 27 o 28 puntos. Vamos a trabajar para ello y a seguir esforzándonos en poder llegar o sobrepasar esa puntuación para poder estar en el cuadrangular”, dijo Farías en rueda de prensa. ¿Lo logrará?

Calendario de América de Cali en ‘Todos contra Todos’

A América de Cali le faltan seis partidos para finalizar el ‘Todos contra Todos’, y el gran problema está en que serán cuatro de visitante y la mayoría contra rivales históricos. Por ejemplo, el próximo rival es el Independiente Medellín, por la fecha 14 de la Liga Colombiana I-2024, en el Atanasio Girardot.

Luego, enfrentará a Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero y pasará a disputar el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali en Palmaseca. Tendrá al Deportivo Pasto otra vez de local y cerrará con dos visitas duras, Once Caldas en Manizales y Santa Fe en El Campín.