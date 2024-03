Pese a no jugar ni un solo minuto en estos dos amistosos, Juan Camilo Portilla suma puntos en la Selección Colombia y corre el riesgo de ser convocado para la Copa América. La confianza de Néstor Lorenzo en su llamado se une al buen nivel que está presentando en Talleres de Córdoba, titular fijo en la zona media de la ‘T’.

Un gran momento para el volante Juan Camilo Portilla, quien hizo parte de la convocatoria de la Selección Colombia de Mayores en la gira por Europa, donde se enfrentó a España y Rumania. El balance no puede ser mejor, pues el equipo sumó dos nuevas victorias, que dan confianza en el grupo, ilusión a todo un país y además se aumenta la sobresaliente racha del entrenador argentino Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.