Mucha tristeza hay en los hinchas de América de Cali, tras la confirmación por parte del club, de que el mediocampista Iago Falque no continuaría en el equipo, debido a que el futbolista decidió no continuar en la institución, después del ataque que sufrió su camioneta en la ciudad de Cali.

Por medio de su cuenta de Instagram, Iago dedicó unas emotivas y conmovedoras palabras para América de Cali, en donde confirmó su salida del club, por lo que agradeció a la dirigencia, compañeros y entrenadores. También resaltó la grandeza del club ‘escarlata’ y le mandó un mensaje a los aficionados.

“Difícil encontrar las palabras… Seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conocéis sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia. Hace 2 años cuando llegue a Cali, no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, me bastaron unas horas para entender lo que significa América. Desde el primer día que me he puesto esa camiseta di todo de mí, como todo en la vida con momentos mejores y peores, pero siempre con el máximo respeto y profesionalidad”, dijo inicialmente.

Y después agregó: “Hoy me despido del que probablemente haya sido el sitio donde más disfrute jugando al futbol. Agradecer a toda la gente que estuvo a mi lado, gracias a Colombia un país maravilloso del que me llevo amigos que son para toda la vida. A toda la gente que trabaja en América, dirigentes, entrenadores, cuerpo médico utilleros etc. A mis compañeros que desde el primer día me hicieron sentirme como en mi casa. Y por último, gracias de corazón a toda la hinchada, al fin y al cabo los equipos son grandes por la gente y América tiene la mejor. Para mí ha sido un honor y un orgullo llevar la 10. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Gracias por tanto América de Cali”.

Aquí el mensaje de Iago Falque, tras su salida de América: