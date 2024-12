Atlético Nacional inició con pie derecho los primeros 90′ minutos ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. Dairon Asprilla fue el autor del gol que ilusiona a la hinchada con la estrella 18. En un partido que, en los primeros 45′, el cuadro ‘verdolaga’ no sufrió, pegó primero.

El cuadro ‘pijao’ controló el juego, pero no tuvo profundidad y no pudo abrir el marcador, mientras que el conjunto antioqueño supo aguantar las arremetidas del rival y en un error de la defensa local, aprovecharon y no perdonaron en el que fue su primera llegada de peligro.

El gol de Atlético Nacional que lo ilusiona con la estrella 18 ante Tolima

A los 35′ minutos, Dairon Asprilla cazó un rebote del portero y la mandó a guardar. Marlon Torres, quien tenía una ‘pelea’ cazada con Viveros, se quedó en una contra del rival y se dejó ganar en velocidad. El delantero de Atlético Nacional llegó al área, enganchó hacia adentro y remató a media altura.

El portero del Deportes Tolima atajó el zapatazo del rival, pero ningún defensa llegó para defender y rechazar, Dairon, sin presión, remató a media altura y dejó sin opciones al arquero Cuesta.

