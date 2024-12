Cuándo es el partido de vuelta entre Nacional y Tolima que definirá el campeón del FPC

Según el calendario de la Dimayor, que tuvo algunos inconvenientes por diversos eventos, como el Mundial Sub 20 Femenino y conciertos, la Liga Colombiana se podrá definir antes de Navidad luego de un mar de incertidumbre a mediados de noviembre. Deportes Tolima pasa la página y ahora se alista para intentar dar el golpe en el Atanasio Girardot.

