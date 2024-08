¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de América de Cali y dónde comprarla?

“Hola a toda la hinchada americana. Muy contento con este triunfo, venimos desde el principio a sumar. Agradecido con todos allá atrás que siempre nos apoyan en todas las ciudades y bueno a seguir por el mismo camino. Dios los bendiga. No es la plata, es el corazón”, dijo Duván Vergara en los canales oficiales de América de Cali.

En la web oficial de la tienda de América de Cali, l as tres camisetas tienen un costo de 299.900 pesos colombianos cada una. Se puede comprar directamente en los locales físicos de Le Coq Sportif en Colombia y también en internet, donde podrá escoger, el diseño, la talla y ajusta el envío.

Hay que destacar que el equipo vallecaucano mantiene el color rojo en la primera camiseta, la de visitante es el habitual blanco y la tercera es negra, que fue presentada en el juego en el Alfonso López. Lo cierto también es que la prenda no es para nada económica.

América de Cali vs. Bucaramanga. Photo: VizzorImage / Jaime Moreno / Cont

América de Cali vive una serie de novedades que tiene a sus hinchas en expectativa. No podrá usar el estadio Pascual Guerrero por temas del Mundial Sub 20 Femenino y tendrá que ser local en Villavicencio, donde tiene la posibilidad de convocar a la hinchada en esta región del país.

América de Cali vive un buen momento deportivo y sus hinchas se ilusionan con una nueva oportunidad de título. Su grandeza siempre le permite ser favorito al trofeo en la Liga Colombiana II-2024. Mucho más tras el fracaso en el primer semestre, en el cual no alcanzó a clasificar a cuadrangulares semifinales.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.