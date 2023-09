América de Cali hizo oficial la contratación del defensor argentino Gastón Sauro como su nuevo refuerzo, jugador con el que buscará el entrenador Lucas González poder tener más opciones en la zaga central del conjunto ‘escarlata’, posición en la que ha presentado algunos problemas por lesiones.

Sauro ya se encuentra en la ciudad de Cali entrenando con sus compañeros, allí habló para las redes sociales del club ‘escarlata’, en donde se refirió a lo que fue su llegada al América, lo sorprendido que lo tiene a afición y aseguró que desde Argentina no se imaginaba la grandeza de la institución.

“Uno desde Argentina, por ahí no toma dimensión realmente de lo importante que es este club y quedamos sorprendidos con la pasión de la gente y con la grandeza de esta institución”, dijo Gastón, palabras que emocionaron a los fanáticos americanos, que resaltaron lo dicho por el defensor.

Otro de los temas que habló Sauro, fueron los rumores de que supuestamente había hecho un complot para sacar al entrenador de Huracán, de lo que dijo: “En Huracán habíamos arrancado bien. Arrancamos la temporada 10 partidos invictos, luego perdimos con Sporting Cristal en el último minuto y tuvimos una racha en la que no pudimos ganar. Después la gente que está por fuera empezó a hacer especulaciones de porque el equipo no ganaba y se dijeron cosas que nada tienen que ver en como yo soy. Llevo 15 años jugando como profesional, esta es la sexta liga en la que voy a competir y no tengo que aclarar que jugador soy, el ambiente del fútbol es chico y se sabe muy bien quién es cada uno”.

Aquí el video con la entrevista completa a Gastón Sauro: