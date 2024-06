América de Cali se ha empezado a mover en los últimos días, en búsqueda de empezar a concretar algunos fichajes importantes para lo que será el segundo semestre de la Liga Colombiana, algo que han estado pidiendo los hinchas, los cuales han expresado su malestar por la falta de contrataciones, mientras que otros clubes sí lo hacen.

Uno de los futbolistas que ha sido vinculado con los ‘Diablos Rojos’, es el delantero argentino Gustavo Bou, futbolista de 31 años y con una gran experiencia a nivel internacional, pero también en su país, jugando en algunos de los clubes grandes y más importante, por lo que es un nombre que interesa a la afición y que la caería bien al técnico Jorge ‘El Polilla’ Da Silva.

Gustavo Bou se pronunció sobre llegar al América de Cali

Ante los rumores que lo vinculaban al cuadro ‘escarlata’ con un posible fichaje, el delantero argentino habló en una entrevista con el periodista Andrés Muñoz del programa ‘Zona Libre de Humo’, en donde indicó que no es cierto que esté en negociaciones con América y todo ha sido solamente rumores, los cuales lo tomaron por sorpresa.

“Me están escribiendo colegas tuyos y les respondí lo mismo que a vos. Yo no tengo idea de los rumores. Nadie me dijo nada y mi representante tampoco me dijo nada, así que no puedo decirte más que eso. No pasa nada, no me guío por los rumores. Te soy sincero, no tengo ni idea de este rumor, cuando me llegue algo formal escucharé. No sé de dónde salió ese rumor, por mi lado no se nada. Más de los rumores que me llegan de Colombia”, dijo el atacante argentino.

¿Cambiará de equipo?

Bou, quien jugó en equipos como River Plate y Racing en su país, fue consultado sobre su futuro y la posibilidad de salir de Talleres de Córdoba, su actual club, a lo que indicó que tiene contrato con el cuadro argentino, por lo que su futuro lo define la directiva, aunque no tiene en sus planes irse, pero todo puede cambiar de un momento a otro.

“Eso lo decide la dirigencia, no te puedo responder, tengo contrato hasta diciembre 2025. Estoy hace 4/5 meses acá como para hacer un balance o plantearme en irme, pero esto es fútbol y todo puede pasar así lo vivo y lo veo”, dijo Gustavo.