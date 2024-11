Hugo Rodallega, una de las figuras del fútbol colombiano, volvió a tocar temas incómodos en la hinchada de Santa Fe. La gran figura del ataque del ‘León’, en días anteriores, comentó la posibilidad de ir al América de Cali, club que nunca le ha sido indiferente y con el que tuvo charlas en años anteriores para una posibilidad de contrato.

Actualmente, Hugo Rodallega brilla con Santa Fe. Es la máxima figura y la jerarquía en el ataque. Su voz en el camerino resulta fundamental. En este 2024, donde el club ya jugó una final de Liga y tiene prácticamente listo el cupo a torneo internacional en el 2024, su presencia resultó indispensable para el técnico Pablo Peirano.

Sin embargo, en días pasados, Hugo le hizo guiños al América nuevamente pese a estar jugando con Santa Fe. Básicamente, en aquella charla con ‘Zona Libre de Humo’, expresó el sueño que tiene de jugar con el club vallecaucano y relató nuevamente esa posibilidad que hubo, pero no se pudo dar.

“Yo soy un soñador y los soñadores nunca dejamos de soñar, siempre lo he dicho, uno de mis sueños es jugar en América. Se hizo todo, pero no se pudo dar, de mi parte todo estaba hecho”, dijo Rodallega el 13 de octubre pasado. Estas palabras no gustaron mucho en Santa Fe.