Las palabras del delantero no gustaron a los hinchas del cuadro rojo de la capital.

Hugo Rodallega es uno de los mejores jugadores de la Liga Colombiana, siendo el referente de Independiente Santa Fe y aportándole con sus goles, es por esto que de a poco el delantero se ha ido ganando el cariño por parte de la afición ‘cardenal’, la cual desea que el experimentado atacante se retire en la institución bogotana.

Publicidad

Publicidad

Previa a su fichaje en el 2023, ‘Hugol’ sonó mucho para llegar al América de Cali, negociación que sí fue una realidad, así lo ha revelado en diferentes ocasiones el mayor accionista del club vallecaucano, Tulio Gómez, quien contó que la contratación de Rodallega no se dio porque el entrenador del momento no la aprobó.

Hugo Rodallega abrió la posibilidad de ir al América

Sobre el América de Cali habló en las últimas horas Rodallega en una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, allí se refirió a la posibilidad que tuvo en el pasado de vestir la camiseta ‘escarlata’, pero también aseguró que todavía mantiene el sueño de ir a los ‘Diablos Rojos’, por lo que dejó la puerta abierta.

“Yo soy un soñador y los soñadores nunca dejamos de soñar, siempre lo he dicho, uno de mis sueños es jugar en América, se hizo todo, pero no se pudo dar, de mi parte todo estaba hecho”, dijo Hugo, palabras que no gustaron mucho a la afición de Santa Fe, teniendo en cuenta que se está en la fase final del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Hugo Rodallega de Santa Fe. Foto: VizzorImage / Andrés Rot.

No está definido el futuro de Hugo Rodallega

Sobre lo que será su futuro, Hugo aseguró que a sus 39 años quiere seguir jugando, ya que se siente muy bien físicamente y con nivel de competencia, pero hasta el momento no tiene definido en cuál equipo jugará, porque todavía no ha renovado contrato con Santa Fe, aunque confesó que ya le han llegado ofertas de otros clubes.

Publicidad

Publicidad

ver también Hugo Rodallega del Independiente Santa Fe rechazó una oferta de un club europeo

“Con Santa Fe hay un interés para renovar, pero por ahora no hemos llegado a ningún acuerdo… Directamente, conmigo no han hablado, pero ya hay acercamientos de varios equipos, mi representante me ha dicho que quiere hablar conmigo de ese tema”, dijo Rodallega, quien indicó que en el mes de diciembre del 2024 termina su contrato con el ‘León’.