América de Cali enfrenta el partido de su vida. Luego de un duro comienzo de temporada y la prematura eliminación en la Copa Sudamericana, el equipo rojo se enfoca en mejorar su rendimiento en la Liga Colombiana y salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Deberá andar a la perfección para poder clasificar a cuadrangulares semifinales y también mantener al venezolano César Farías en el cargo.

Por la fecha 11 de la Liga Colombiana I-2024, América de Cali podría tomar revancha contra Alianza FC en el Pascual Guerrero. El club de Valledupar, en días pasados, hizo la mejor hazaña de su historia al eliminar a ‘La Mecha’ de la Copa Sudamericana en Barranquilla, siendo un verdadero fracaso para los ‘Diablos Rojos’.

El partido es complejo para América, que no tuvo el acompañamiento masivo de su gente, no le ha podido hacer daño a un aguerrido club, Alianza FC, que se defiende muy bien e incluso intenta sorprenderlo en el ataque. Las líneas del visitante no le permiten la sorpresa al eje ofensivo de César Farías y deberá intentar ser más efectivo en la definición para no pasar apuros.

Víctor Ibarbo y una insólita expulsión

Las cosas se han colocado más complicadas luego de la expulsión de Víctor Ibarbo, que no deja de ser insólita y que deja mucha preocupación en la cancha. El técnico César Farías se la jugó con él en la titular, pero las cosas no han salido para nada bien. Nadie contaba con que el club se quedara con 10 hombres en menos de 30 minutos de partido.

Al minuto 27, América de Cali puso las cosas más complicadas luego de la expulsión de Víctor Ibarbo. El volante ya había sido amonestado al minuto 13 y al poco tiempo, vio la doble amarilla y roja, se tuvo que ir y el club ‘Escarlata’ enfrenta el juego con 10 jugadores.

América ha tenido para la victoria

Pese a estar con 10 jugadores, América de Cali no se ha cansado de hacer daño, Edwin Cardona lo ha intentado de media distancia, pero la pelota se ha ido desviada. Comenzando la segunda parte, Rodrigo Holgado lo tuvo otra vez de media distancia. Al 45+3′, hubo un posible penalti para el local, tras la revisión del VAR, se decretó que no hubo falta dentro del área.