América de Cali está en búsqueda de armar la plantilla del 2024, en donde además de afrontar las competiciones locales, también participará en la Copa Conmebol Sudamericana, torneo en el que sus hinchas esperan que pueda hacer una buena participación y llegar hasta las instancias finales, además de ser protagonista en la Liga Colombiana.

Una de las posiciones que busca reforzar los ‘Diablos Rojos’ es la del centro delantero, después de confirmarse la salida del argentino Facundo Suárez, por lo que desde la dirigencia estarían en charlas con varias opciones que podrían llegar a sumarse a la plantilla del equipo que continuará al mando del entrenador Lucas González.

Uno de los jugadores que está en conversaciones con los directivos de América, es el experimentado atacante Juan Fernando Caicedo, jugador que se encuentra libre, tras haber llegado a un acuerdo con Atlético Huila para rescindir su contrato, por lo que ahora el futbolista puede negociar con cualquier club.

Juan Fernando Caicedo confirmó charlas con América de Cali

En una entrevista para el Diario AS Colombia, el experimentado delantero confirmó que su empresario le indicó que se dieron algunas charlas con algunos clubes que estarían interesados en contratarlo, un par de ellos desde el fútbol internacional y otros de Colombia, uno de estos es el conjunto ‘escarlata’.

“Tuve una reunión con mi empresario, ha hablado con 3-4 equipos de Colombia e hicieron llamados de dos equipos de Perú. Con América hubo una conversación. Mi empresario no me dijo mucho. Le preguntaron a él por mis condiciones, pero más allá no ha habido más trascendencia”, dijo Caicedo, por lo que sería una de las opciones de América.

¿Cómo fue el último semestre de Juan Fernando Caicedo?

El delantero tuvo muy buenos semestres con el Deportes Tolima, club con el que logró coronarse campeón de la Liga y Superliga, saliendo goleador, pero tras su paso por el cuadro ibaguereño, llegó al Atlético Huila, club en el que no tuvo un buen rendimiento, debido una lesión que lo alejó de las canchas durante varias semanas.

En la última temporada con los ‘opitas’, Caicedo estuvo en 10 partidos, siendo titular en 5 de ellos e ingresando desde el banco de suplentes en los 5 restantes, sumando en total 446 minutos, tiempo en el que no pudo marcar ningún gol ni dar asistencias y solamente tuvo 3 remates a puerta, por lo que de darse su llegada al América a sus 34, sería una oportunidad para recuperar su nivel.

