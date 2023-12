América de Cali terminó decepcionando a sus hinchas en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023, debido a que quedó eliminado de manera prematura, cuando se tenían las firmes esperanzas de salir campeón, es por esto que han llovido a algunas críticas para el entrenador Lucas González, dirigencia y futbolistas.

En medio de los cuestionamientos, el mayor accionista del club, Tulio Gómez, confirmó que el técnico González seguirá al mando del equipo para el 2024, por lo que ahora están trabajando para armar la plantilla para afrontar las competencias locales y la Copa Conmebol Sudamericana, en donde una de las posiciones que se buscaría reforzar, sería la portería.

Aunque Jorge Soto llegó hace algunos meses al equipo ‘escarlata’, el golero tuvo buenos momentos, pero también en ocasiones cometió algunos errores que costaron puntos, como lo sucedido en la primera jornada del cuadrangular contra el Independiente Medellín, es por esto que la intención de la directiva, es traerle una competencia importante.

Según informó el periodista de canal Win Sports, Felipe Sierra, uno de los nombres que interesa a los ‘Diablos Rojos’, es un viejo conocido y muy querido por la afición, el venezolano Joel Graterol, quien tendría la intención de salir del fútbol de Grecia y Colombia podría ser uno de sus destinos, siendo América una de las opciones.

No solamente América de Cali quiere a Joel Graterol

Sierra también contó que no solamente es el cuadro ‘rojo’ del Valle del Cauca el que quiere al arquero venezolano, sino que también hay interés del Atlético Bucaramanga y Once Caldas, aunque dejó en claro que ninguno de los tres equipos han hecho una oferta formal por el venezolano que no ha tenido mucha continuidad con el Panetolikos.

Además de los clubes mencionados anteriormente, según contó el periodista del canal ESPN, Francisco ‘Pacho’ Vélez, otro club que también buscaría a Joel, sería Independiente Santa Fe, equipo que se encuentra en búsqueda de un golero de jerarquía y experiencia, tras darse la salida del paraguayo Antonty Silva.

¿Cómo fue el paso de Joel Graterol por América de Cali?

El arquero llegó a los ‘Diablos Rojos’, procedente del Zamora de Venezuela, en el club americano disputó en total 88 partidos entre los años 2020 y 2022, en donde logró ganarse el puesto de titular y se ganó el aprecio de los hinchas, más cuando fue pieza fundamental para el título conseguido en el 2020, por lo que su regreso gustaría mucho a los aficionados.

