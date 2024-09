La insólita asistencia de la hinchada en el regreso de América de Cali al Pascual

Álvarez Balanta pidió el cambio y en el banquillo actuaron de inmediato. Eder es un hombre fundamental en el esquema y tras el gol, prefieren no arriesgarlo más. Se espera que esté de vuelta contra Fortaleza, por la fecha 12 de la Liga II-2024.

Por los octavos de final de la Copa Colombia 2024, América de Cali decretó su regreso al Pascual Guerrero tras cinco meses y siete días de ausencia por varios motivos. La prematura eliminación en la Liga Colombiana I-2024, el receso de un torneo a otro y el Mundial Sub 20 Femenino. Las actividades alejaron a ‘La Mechita’ de su gente. Regresó en su mejor momento del año a su madriguera.

Noche mágica en Cali por el regreso de América al estadio Pascual Guerrero, escenario que se pensaba iba a reaccionar con fiesta, pero las imágenes sorprenden y no deja de ser insólito lo que se vio. Cuando se preveía iba a estar a reventar, algo sucedió con la gente, que dejó muchos huecos en el ‘Coloso de San Fernando’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.