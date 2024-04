Tulio Gómez lo advirtió tras la eliminación del América en la Liga colombiana. Habrán cambios en el equipo para el segundo semestre de 2024 y ya hay novedades confirmadas con algunos jugadores de la plantilla. Habían muchas dudas sobre Edwin Cardona y parece que la dirigencia ha tomado una determinación. Comienza la barrida en el plantel Escarlata tras los fracasos del club en el torneo local y la Copa Sudamericana.

Como se había previsto, las siguientes semanas en América de Cali será claves para determinar el proyecto del equipo para el 2024-2. El objetivo del club será retomar la senda de la victoria en el segundo semestre del año para pelear por los título de la Liga y Copa Colombia. Todavía hay muchas dudas sobre la continuidad de César Farías, pero ya hay novedades importantes con algunos jugadores. Ese es el caso de Edwin Cardona.

Se acabó la aventura de Edwin Cardona con América de Cali

Es un hecho. A falta de ser oficial, varias fuentes del América de Cali han confirmado que Edwin Cardona no seguirá en el equipo para el segundo semestre de 2024. Su paso por la Sultana del Valle fue sin pena ni gloria. Volvió a Colombia con el objetivo de recuperar su nivel y entrar nuevamente en el radar de la Selección. El cuadro Escarlata le abrió las puertas, pero el mediocampista no pudo cumplir ninguna de las metas que se fijó cuando llegó a la ciudad de Cali.

La dirigencia tomó la decisión de no renovar su contrato por el flojo rendimiento que mostró en el 2024-1. Tuvo muy pocas incidencias en el juego y no terminó de convencer con el rol que le dio César Farías en el equipo titular. Edwin Cardona, además, se ausentó de los dos últimos juegos de América (vs. Santa Fe y Once Caldas) y con eso puso punto final a su etapa como jugador del Rojo vallecaucano.

¿Qué pasará ahora con Cardona Cardona?

Edwin Cardona llegó al América de Cali a préstamo de Racing de Argentina. Hace un año, ambos equipos llegaron a un acuerdo para que el volante pudiera seguir su carrera en Colombia. El equipo caleño tenía una opción de compra para quedarse con su ficha, pero decidieron no hacer uso de ella por el bajo rendimiento del jugador.

Eso significa que Edwin Cardona quedará como agente libre a partir del próximo mercado de fichajes. Su vínculo con Racing en Argentina también expiró, por lo que podrá negociar con cualquier equipo que quiera sus servicios. Se sabe que hay varios equipos del FPC y del exterior que estarían interesados en contratarlo.