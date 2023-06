Julio César Falcioni es uno de los entrenadores de más prestigio en el fútbol argentino, pero cuando era jugador se ganó el corazón de los hinchas del América de Cali, es por esto que muchos desean que en algún momento pueda dirigir al conjunto ‘rojo’, pero han sido otros clubes lo que lo han buscado.

El histórico portero y actual técnico de Banfield, habló sobre la posibilidad de dirigir al América, pero confesó que no ha tenido nunca una negociación para poder llegar al equipo ‘rojo’, pero sí tres equipos lo han contactado y le han ofrecido dirigir en el país, los cuales son Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Nacional.

Falcioni indicó que rechazó esas ofertas, porque no le gustaría traicionar a los ‘Diablos Rojos’: “Nunca traicionaría al hincha del América. Me pareció que no correspondía. Pero los futbolistas y los técnicos viven de su trabajo”, dijo el experimentado entrenador argentino en una entrevista para ‘El País’ de Cali.

Cabe recordar que todo indica que Alexandre Guimaraes no seguiría en el América para el segundo semestre del año 2023, es por esto que han sido varios los nombres que se han vinculado con el ‘rojo’ del Valle del Cauca, en donde Falcioni es uno de los deseos de la hinchada.