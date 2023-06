América de Cali tendría en duda la continuidad del entrenador Alexandre Guimaraes, es por esto que han sido varios los nombres que han sonado para llegar al conjunto vallecaucano, y cada vez son más los candidatos que surgen, algunos del gusto de los hinchas.

Uno de los nombres que ha sonado en las últimas horas, fue el de Ricardo Gareca, un ídolo de la institución, personajes así, con un vínculo histórico con el club, es que algunos fanáticos han pedido, otro de estos históricos es Julio César Falcioni, quien ha tenido una carrera muy exitosa como entrenador y algunos lo desean ver con los ‘escarlatas’.

Pues Falcioni habló del tema en una entrevista para ‘El País’ de Cali, allí aseguró que uno de sus deseos es poder dirigir al América, aunque confesó que no lo ha hecho porque tiene un miedo, el cual es perder el cariño que le tienen los hinchas por lo conseguido como jugador, por perder algunos partidos como entrenador.

“Es algo que siempre pensé, pero siempre me dio temor. Porque pasaron tantos años después de que me fui como jugador, y si como técnico te toca perder dos o tres partidos… No, no me gustaría que ese cariño se perdiera o se volviera un insulto”, dijo el argentino.

Julio también indicó que en “el fútbol a veces te da dos o tres resultados negativos y bueno… Ojalá algún día se dé esa posibilidad. Ha pasado mucho tiempo ya”, aunque confeso que nunca se ha dado una posibilidad concreta para dirigir al América.