No había claridad en los avances, aunque en muchos pasajes del juego, las bandas eran el principal argumento, siendo muy predecible para los rivales. Todo este frío abundaba en la cancha, mientras en las gradas la gente no paraba de alentar.

Al minuto 47 fue la más clara de gol para América de Cali, pero el juez de línea invalidó la jugada por fuera de lugar. La acción no era necesaria verla en el VAR, pues era muy clara la posición adelantada de Adrián Ramos al momento del remate de cabeza. En el resto del tiempo, el equipo rojo flotaba con pocas ideas, tratando de forzar errores defensivos del Bucaramanga y así cazar balones en rebotes o contragolpes.

Un día especial que toda la hinchada esperaba. Era la celebración del cumpleaños 97 de América de Cali. Su hinchada armó la fiesta y no falló a la cita, sacó los mejores trapos, entonó lo mejor de los cánticos y llenó el Pascual Guerrero para hacer sentir a los jugadores como en casa, pero el club vallecaucano no pudo pasar de un pálido empate ante Atlético Bucaramanga, en juego válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.