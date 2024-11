Luego de un ‘todos contra todos’ brillante en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, América de Cali cumple su segundo partidos sin victorias en los cuadrangulares. El equipo escarlata complica su camino a la final y Jorge ‘Polilla’ Da Silva ha mostrado su preocupación tras el empate ante Once Caldas.

Publicidad

Publicidad

América de Cali se perfilaba como uno de los grandes favoritos a clasificar a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, pero solo han logrado sumar 1 punto de 6 disputados. La ‘Mechita’ cayó en la primera jornada del Grupo B ante Junior, para empatar este domingo como local frente a Once Caldas.

La situación empieza a preocupar a los hinchas, quienes llegaban con gran ilusión a estos cuadrangulares. Ahora América tiene 4 partidos para revertir la situación y Jorge ‘Polilla’ Da Silva tiene un arduo trabajo para mantener al equipo en la pelea por el boleto.

Qué dijo Polilla Da Silva sobre el momento de América de Cali

Luego del empate en casa, el DT de América de Cali lamentó la situación en los cuadrangulares. “Nos preocupa cada vez que no sacamos los resultados. Somos muy autocríticos, hacemos un análisis posterior al partido de cuáles fueron las cosas malas y cuáles fueron las positivas. Claro que cuando las cosas no se dan, siempre hay que ver el porqué, y nosotros somos muy honestos en eso. Cuando hablamos con los muchachos, tratamos de corregir, pero el fútbol es de resultados y, lamentablemente, en estos últimos dos partidos no se nos ha dado lo que todos esperábamos“.

Publicidad

Publicidad

“Como le dije a los muchachos, esto es de nosotros, tenemos que recuperarnos. Aunque el comienzo fue flojo por resultados, todavía creo que podemos tener opciones y vamos a pelear esos 12 puntos que quedan. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante todo este tiempo… Yo le digo a los muchachos que fuimos unos fenómenos cuando tuvimos esos 16 partidos sin perder y ahora somos un desastre. Sí, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal y apuntar a mejorarlo y aprovechar las situaciones que generemos“.

¿Qué sigue para América de Cali?

Ahora, América de Cali debe prepararse para su próximo partido, que será ante el actual líder del Grupo B, Deportes Tolima. El equipo escarlata visitará el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué el próximo miércoles 27 de noviembre, teniendo la obligación de sacar los 3 puntos.

Publicidad