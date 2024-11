América de Cali no pudo en condición de local ante Once Caldas y se complica en el Grupo B.

Once Caldas toma un respiro ante el mal momento de América. Este punto le permite tener una ventana de recuperación en condición de local para seguir en la pelea por un cupo en la final. Suma dos unidades hasta el momento y Dayro Moreno sigue esperando para poder celebrar más goles en esta recta final del campeonato. El ‘Blanco Blanco’ quiere dar la sorpresa en el grupo B. Jugará contra Junior de Barranquilla en el Palogrande, el próximo 27 de noviembre desde las 8:30 pm (hora colombiana).

Read more on X

👹🔥⚪ ¡América y Once Caldas repartieron puntos en el Pascual! En la fecha 2 del Grupo B de #LALIGAxWIN 'Albos' y 'Escarlatas' igualaron 1-1 con gol de Michael Barrios para el visitante y un autogol de Cardona para el local. ⚽💥

Un 1-1 final, que deja al gigante rojo con solamente un punto en la tabla de posiciones del Grupo B, si se suma la derrota ante Junior de Barranquilla en la primera jornada. La anotación, que ‘salvó los muebles’, fue por un tas-tas tras un centro de Yerson Candelo. Se forzó un autogol de Once Caldas y así se pudo empatar en el Pascual Guerrero. El resultado poco le funciona a ‘La Mechita’ en sus expectativas por la final de la Liga.

El rival fue Once Caldas, que de visitante quería dar la sorpresa y Dayro Moreno esperaba más goles para acercarse a Radamel Falcao García en la tabla de goleadores históricos de Colombia. El equipo de Manizales comenzó ganando gracias al gol de Michael Barrios al minuto 3. El árbitro tuvo que esperar el veredicto del VAR, pues se creía que había fuera de lugar. La anotación fue válida tras la revisión y así se dio el 1-0 parcial en el Pascual Guerrero.

América de Cali cedió terreno en condición de local ante Once Caldas. Por la segunda fecha del grupo B, el equipo rojo tuvo a su hinchada en las gradas del estadio Pascual Guerrero. Era la oportunidad para levantar cabeza tras la caída en Barranquilla, pero todo salió mal y no hubo efectividad.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.