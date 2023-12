Un final de año 2023 muy movido ha tenido América de Cali, debido a las importantes salidas que se han presentado en su dirigencia y en algunos futbolistas, una de las renuncias que más llamó la atención fue la del presidente Mauricio Romero, quien llevaba cuatro años al mando de la institución, tiempo en el que se ganó mucho rechazo por parte de los aficionados por algunas decisiones que tomó.

Hasta el momento, no se conocían detalles de la razón por la que Romero salió de a institución, en donde se ha especulado con que había desencuentros en la interna con él, tanto que por esa razón se fue Adrián Ramos, pero sobre el tema se refirió el mayor accionista de la institución, Tulio Gómez, quien en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, contó detalles.

Tulio fue consultado sobre las razones por las que Romero y también el delegado del equipo, William Zapata, decidieron no continuar en el club, a lo que Gómez respondió con contundencia que ellos se cansaron y decidieron irse, debido a que no aguantaron más la presión, los insultos, por lo que tomaron la determinación de seguir más.

“Se cansaron, es que la presión de América es muy brava, por eso se fueron, no ha habido para quejarnos de ellos, son excelentes personas, pero las amenazas, los insultos, se aburren, se cansan… Ellos renunciaron… ya me dijeron que van a hacer un ‘Año Viejo’ con la cara mía”, fue la confesión que hizo Tulio, sobre la verdad por la que Romero y Zapata no siguieron en el ‘escarlata’.

Así anunció América de Cali la salida de Mauricio Romero

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general un cambio importante en la directiva de la institución. Después de cuatro años, Mauricio Romero ha decidido finalizar su ciclo como presidente. Agradecemos su dedicación y liderazgo, que contribuyeron al crecimiento institucional.

Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos y le extendemos una cordial invitación para considerar siempre a América de Cali como su casa. La Junta Directiva trabajará inmediatamente en la selección de un nuevo presidente que lidere los proyectos y competencias venideras”.

¿Quién será el nuevo presidente de América de Cali?

En la misma entrevista, Tulio Gómez confirmó que su hija Marcela Gómez será la nueva presidenta de la institución, por lo que a partir del 2024 tendrá la tarea de llevar las riendas del cuadro masculino, mientras que del equipo femenino quedará al mando otra persona, la cual la designarán en los próximos días.

“Yo le dije que buscaría a alguien que la apoyara en el femenino. Necesitamos que (Marcela) dedique el 100 por ciento al equipo masculino”, fueron las palabras de Tulio, recordando que su hija venía siendo la presidenta del equipo de mujeres, con el que consiguió resultados muy positivos, como dos títulos de Liga y llegar a la final de una Copa Libertadores.

