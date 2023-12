Los hinchas de América de Cali no la han pasado bien en el final del año 2023, debido a que el equipo no pudo conseguir el gran objetivo que era quedar campeón de la Liga Colombiana, pero además, uno de los grandes ídolos en la historia del club, Gustavo Adrián Ramos, decidió no continuar en la institución, noticia que entristeció por completo a los aficionados.

Pues las salidas de futbolistas queridos no paran en ‘Los Diablos Rojos’, ya que en las últimas horas se conoció que Juan Camilo Portilla no estará más en el cuadro vallecaucano, así lo confirmó el mayor accionista del club, Tulio Gómez, en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, en donde indicó que el mediocampista irá al fútbol internacional.

Juan Camilo Portilla con destino argentino

El periodista César Luis Merlo, contó por medio de su cuenta de X, que el club Talleres de Córdoba de Argentina, hará pago de la cláusula de salida de Juan Camilo al América, información que fue brindada por medio de una carta al conjunto vallecaucano, por lo que el jugador realizará los exámenes médicos y en el caso de superarlos, se convertirá en nuevo refuerzo de la ‘T’.

En cuanto a la cifra que pagará Talleres por Portilla, sería de 2 millones de dólares, de los cuales la mitad irán para Alianza Petrolera, equipo que es el dueño del 50% del pase del futbolista, por lo que a los ‘Diablos Rojos’ le quedará un millón, mientras que al volante le firmarán un contrato de tres años hasta el 2026, con la posibilidad de poder ampliarlo por un año más.

Las salidas de América de Cali para el 2024

Han sido varios los que se han ido del cuadro ‘escarlata’ del Valle de Cauca, no solamente jugadores, sino que también desde la parte directiva, como el presidente Mauricio Romero y el delegado William Zapata, en cuanto a futbolistas, algunos nombres que destacan son los de Carlos Darwin Quintero, Adrián Ramos, Daniel Quiñones, Diego Novoa y Facundo Suárez, mientras que a préstamo se fueron Cristian Arrieta, Daniel Mosquera.

En cuanto a contrataciones, hasta el momento, el club confirmó el arribo del portero Joel Graterol, el extremo Edward López y los defensores Óscar Hernández y Jeison Palacios, por lo que se espera que en los próximos días se anuncien más contrataciones, teniendo en cuenta que América, además de afrontar las competiciones locales, también disputará a Copa Conmebol Sudamericana, en donde se medirá con Alianza Petrolera para clasificar a la fase de grupos.

