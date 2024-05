Solamente una vez ha ganado la Selección Colombia la Copa América. Fue en el año 2001, cuando precisamente el país fue anfitrión, pero Argentina mostró resistencia y prefirió no presentar su equipo en la competición. Un gol de Iván Ramiro Córdoba, tras centro de Iván López, permitió que la ‘Tricolor’ gritara campeón por primera vez en su historia en el certamen.

O incluso, yendo mucho más atrás, el gol olímpico de Marcos Coll en la Copa Mundo de 1962, siendo el único marcado en la historia, o el ‘Dream Team’ de Estados Unidos 1994 o las locuras de René Higuita en Italia 1990… Son muchos momentos, alegres y dolorosos, en los que la Selección Colombia ha sido protagonista en la historia del fútbol mundial. La Copa América, el máximo torneo de selecciones de la Conmebol, no es la excepción. El equipo colombiano ha intentado escribir páginas de oro.

La Selección Colombia cuenta con una historia digna de reseñar en la historia del fútbol. Aunque no es considerada una ‘potencia’ en Sudamérica, sí se podría decir que está en un segundo escalón tras Argentina, Brasil y Uruguay. El equipo colombiano ha ido a Mundiales, ha hecho historia en Copa América y ha mostrado varios jugadores que marcaron historia como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, James Rodríguez o Radamel Falcao García.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.