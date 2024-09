Una declaración inesperada que dio de qué hablar. No habían pasado dos meses desde aquella final de la Copa América 2024 que la Selección Colombia perdió contra Argentina cuando un exárbitro decidió revelar el regalo que Lionel Messi le dio por ayudar a la Albiceleste en una edición del torneo continental.

Messi debutaba con Argentina en la Copa América 2007 y con un equipo conformado por grandes estrellas como Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Juan Sebastián Verón, caminaron a paso firme hasta la final con cinco victorias, ninguna derrota, 16 goles a favor y solo tres goles en contra. Dos de estos se los marcó Colombia.

Sin embargo, Argentina estuvo cerca, muy cerca de perder a Leo Messi para la final que jugarían contra Brasil porque el exárbitro chileno Carlos Chandía había tomado la decisión de sacarle una segunda tarjeta amarilla que iba a terminar en la expulsión del jugador argentino. ¿Qué pasó?

Argentina le ganaba a México por tres goles a cero en semifinal, pero Messi había sido amonestado al minuto seis del segundo tiempo. Chandía dio tres minutos de adición y de un momento a otro sucedió una jugada impensada del jugador argentino. No se trató propiamente de una genialidad.

Fabián Vargas y Messi en la Copa América 2007. (Foto: Imago)

“Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo. Entonces, ocurre que le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)’. Y no le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, y jugando 3-0. Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces, al final esa tarjeta amarilla me significó no arbitrar la final de la Copa América 2007 en Venezuela”, le dijo Carlos Chandía al programa ‘ESPN FShow’, de Chile. El final de esta historia estaba por ser revelado.

El regalo que Messi le dio a un árbitro por ayudar a Argentina en una Copa América

Efectivamente, Messi pudo jugar la final de la Copa América 2007 que Argentina perdió contra Brasil por tres a cero. ¿Justicia divina porque no tenía que jugar ese partido? Lo pudo hacer por el regalo que le dio a un exárbitro FIFA. “La camiseta me la fue a dejar al camarín (camerino) después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘ No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”, le reveló Chandía al programa ‘ESPN FShow’.

Messi jugaría la revancha de Argentina vs. Colombia por Eliminatorias

Por estar recuperándose de una lesión de ligamentos en el tobillo derecho, Lionel Messi no pudo jugar ni ser convocado para el partido que la Selección Colombia le ganó a Argentina por dos a uno. Para la revancha sí estaría disponible. ¿Cuándo es? La Tricolor visita al seleccionado argentino por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en un partido que se jugaría el martes 10 de junio de 2025.