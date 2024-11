Juanfer Quintero es una de las grandes figuras de Racing en esta Copa Sudamericana. La ‘Academia’ se impuso 3-1 ante Cruzeiro en la gran final para cortar con los 36 años de sequía en competencias internacionales y el futbolista colombiano ha lanzado un mensaje contra sus críticos.

Publicidad

Publicidad

Racing jugó la gran final de la Copa Sudamericana este sábado 23 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas ‘La Nueva Olla’ de Asunción, Paraguay. La ‘Academia’ se hizo con el título sudamericano luego de su victoria ante Cruzeiro con goles de Gastón Martirena, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y el colombiano Roger Martínez.

Juanfer Quintero ha sido fundamental para el gran logro del equipo argentino y formó parte del 11 titular de Gustavo Costas para este partido. El futbolista de la Selección Colombia jugó 85 minutos en la gran final y dio la asistencia para el primer gol del partido.

ver también El mensaje que le mandó la Conmebol a Juanfer Quintero luego de ganar la Copa Sudamericana

Juanfer Quintero contra los críticos

Luego del encuentro, Juanfer Quintero declaró ante la prensa y repasó los momentos difíciles que atravesó a lo largo de este año. Los asuntos personales llevaron a muchos fanáticos y periodistas a cuestionar fuertemente al jugador y este logró limpiar su nombre en el segundo semestre del año.

Publicidad

Publicidad

Ahora, habiendo alzado la Copa Sudamericana, el colombiano conversó con el periodista de ESPN Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y le agradeció personalmente por su apoyo incluso en el momento en el que se le criticaba. Así mismo, aprovechó para dejarle un mensaje a los que lo señalaron durante su peor momento.

“Amigo, yo sé que siempre has estado ahí yo te quiero agradecer porque no ha sido fácil. Me quedo corto pero simplemente quiero agradecerte porque sabes la realidad y sos mi amigo, independientemente de lo que pase en el campo. Siempre estuviste ahí en lo humano” dijo Quintero a Vignolo.

Publicidad

Publicidad

El periodista le recordó a Juanfer las críticas que recibió. “De donde soy es así, hay que reponerse a las situaciones duras. Vos sabés lo que me pasó, esa es la vida. Plata y miedo nunca hemos tenido. Agradecerle a Dios por todo y por darme ese coraje para volverme a levantar. Agradecerle a las personas que me criticaron porque son gasolina para mí y creo que así es donde nos reponemos“.