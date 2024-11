James Rodríguez no la pasa bien en Europa y regresan los fantasmas del pasado cuando vistió la camiseta del Real Madrid. Este domingo recibió una nueva humillación por parte del técnico del Rayo Vallecano, con quien parece haber llegado al límite. El club del colombiano sufrió una nueva derrota en LaLiga que lo que deja mal posicionado.

Son pocos minutos los que ha sumado James Rodríguez desde que llegó al Rayo Vallecano, aun así, su equipo no gana. Este domingo perdió frente al Sevilla, con un jugador menos y con el ‘10’ en el banco.

Nueva humillación del técnico de Rayo Vallecano con James Rodríguez

Cuando todos pensaron que James sumaría por lo menos algunos minutos, pues el equipo iba perdiendo y necesitaba volumen de ataque, Iñigo Pérez no lo tuvo en cuenta y lo peor es la humillación por la que tuvo que pasar el mejor jugador de América en la actualidad.

El técnico del Rayo Vallecano envió a sus jugadores a calentar, así lo mostró la transmisión del partido, lo increíble es que solo dejó a dos jugadores en el banco, les dijo que no salieran, uno de ellos fue James Rodríguez, ¿por qué? No se sabe. Lo cierto es que no es opción para el entrenador, el cual ya había sido advertido por el presidente de la institución.

Previo al compromiso que perdieron frente a Las Palmas, el presidente envió una indirecta para el técnico: “A los que nos gusta el fútbol, esperamos y deseamos ver a James Rodríguez de titular”.

“Ver a un jugador como James es por lo que muchos espectadores se acercan a un estadio y pagan una entrada. Es decir, son jugadores únicos”, agregó Presa que también está contento con el nivel de algunos jugadores.

Cerró diciendo que: “James ha tenido muy buenos partidos y estamos muy contentos de tenerlo. Su rol lo irá marcando la temporada y el rival al que nos enfrentemos. Un equipo como el Rayo debe estar adaptado a cualquier situación”.

Sin embargo, parece que no pasó a mayores, pues el técnico no lo tiene en cuenta. Desde su llegada solo ha sido titular en una ocasión y no jugó los 90’ minutos. Por ahora, el jugador no se ha pronunciado por sus constantes suplencias.