Las 4 palabras con las que Dibu Martínez calentó la rivalidad con la Selección Colombia

El Dibu Martínez se ha convertido en uno de los enemigos de la hinchada colombiana por los últimos episodios entre la Selección Argentina y el combinado cafetero. Ahora, el arquero ha hablado públicamente de su tensa relación con Colombia.

El Dibu Martínez se ha convertido en el gran antagonista de los encuentros de la Selección Colombia contra Argentina. Desde aquella polémica tanda de penales de la semifinal de la Copa América 2021, la relación entre el arquero y los colombianos ha ido de mal en peor.

El último episodio con el guardameta fue en el encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas del mes de septiembre. Colombia consiguió una gran victoria 2-1 en el Metropolitano de Barranquilla y el portero agredió a un camarógrafo en su salida de la cancha.

Ahora, de cara a una nueva doble fecha de Eliminatorias, el Dibu Martínez habló de su relación con la hinchada colombiana en una entrevista con el diario L’Equipe. El arquero añadió leña al fuego al hablar del odio que recibe por parte de hinchas cafeteros.

DIbu Martínez (IMAGO / Agencia-MexSport)

Qué dijo el Dibu Martínez sobre Colombia

El Dibu Martínez se volvió a referir al incidente con el camarógrafo en Barranquilla. “Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme“

“ Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores . Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí. He trabajado toda mi vida para estar en la selección ” agregó el jugador de Aston Villa.

Con respecto al repudio de los hinchas colombianos, el arquero recordó la semifinal de la Copa América 2021 y la gran final disputada este año. “Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien“.