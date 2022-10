James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta de Olympiacos, lo que generó mucha alegría por parte de sus seguidores, pero que también fue motivo para que salieran algunas críticas por parte de sus detractores.

El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a la anotación que marcó el volante, del cual aseguró que fue un buen gol, pero le 'bajó la caña', criticando que esté jugando en la Liga de Grecia.

"Gracias a sus viudas (de James), me enteré del gol de James ayer. Buen gol. Si me cuesta ver el futbol italiano y el argentino, ver el griego se acercaría a una aberración total. Es una noticia importante por el hecho que esté jugando", dijo Vélez en su programa 'Palabras Mayores' de la emisora Antena 2.

El comentarista aprovechó el momento para volver a criticar que lo hayan convocado a la Selección Colombia y aseguró que por un gol no se debe llamar a la 'tricolor'.

"Falta ver su evolución en una liga tan primitiva como la griega. No es por marcar un gol, porque de ser así, le debemos la selección a un montón. Goles hacen todos, pero es buena noticia".

El 'palo' de Carlos Antonio a James por el gol finalizó indicando que "de ahí a que lo nominen para el The Best o para el Balón de Oro es una exageración. No va a faltar la viuda que lo intente".