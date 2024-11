Un gol de Carlos Bacca deja al América de Cali en el piso y Junior se ilusiona

Junior de Barranquilla se ilusiona con el título luego del gol de Carlos Bacca y la presentación defensiva para dejar por el piso al América de Cali, que asistió al Metropolitano con la ventaja del ‘punto invisible’ y con la idea de sumar al menos un punto. Por la mínima diferencia, el club barranquillero sacó adelante un complicado triunfo y ahora toma ventaja en el grupo B.

Ya son 338 goles de Carlos Bacca en su carrera y sigue en camino por cazar el número uno de Radamel Falcao García, que es el máximo goleador de Colombia en la historia. Al minuto 13, el ídolo barranquillero remató y venció a Jorge Soto para el 1-0, que resultó definitivo. Tres puntos importantes para el ‘Tiburón’, que queda en solitario en el primer lugar tras el empate de Once Caldas y Deportes Tolima en Manizales.

De esta manera, el técnico César Farías da un golpe de confianza en la hinchada y sigue en carrera por el título de diciembre. Venció al favorito en el grupo, que parece viene de ‘más a menos’ en esta recta final del campeonato. Carlos Bacca se viste como la figura, pero no se puede desconocer el gran trabajo del portero Jefferson Martínez, pues sacó varios balones con peligro.

Junior se presentó con Martínez en el arco tras la ausencia del uruguayo Santiago Mele. Emanuel Olivera y Nicolás Zalazar fueron la dupla defensiva ante la sorpresa por las bandas. El venezolano César Farías prefirió colocar canteranos y Jhon Navia y Yeferson Moreno formaron desde el pitazo inicial. Didier Moreno, Jhon Vélez y Víctor Cantillo hicieron la primera línea para dejar los espacios a Yimmy Chará y José Enamorado como extremos y Carlos Bacca como nueve.

América no reaccionó ante Junior

Por otra parte, América de Cali no tuvo efectividad. Logró presionar, crear jugadas, superar las líneas defensivas del rival, pero no hubo poderío en la definición. No apareció Duván Vergara, ni Cristian Barrios, ni Felipe Gómez para poder vencer a Jefferson Martínez. Jorge Soto no pudo evitar el remate de Bacca y con el Polilla Da Silva en los palcos, se vieron movimientos en las primeras líneas.

Brayan Medina, Jeison Palacios y Daniel Bocanegra hicieron una línea de tres, para dejar a Yerson Candelo y Edwin Velasco como carrileros. Eder Álvarez Balanta y Josen Escobar hicieron el tándem para cuadrar el 3-4-3 propuesto por los Da Silva en el Metropolitano.

América queda en el último lugar en la tabla y recibirá la visita de Once Caldas en el Pascual Guerrero en la segunda fecha (tentativamente el 24 de noviembre). Junior, único líder, irá a Ibagué y jugará contra Deportes Tolima.