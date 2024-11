El insólito horario de Santa Fe vs. Millonarios para darle prioridad a un concierto

La Dimayor ya notificó a ambos clubes que las fechas no se pueden mover por lo apretado que está el calendario. Entonces, se definió que Santa Fe vs. Millonarios se jugará en el estadio El Campín el próximo lunes, 25 de noviembre, a partir de las 8:30 pm, hora colombiana.

Por la segunda fecha de cuadrangulares semifinales, rojos y azules se tienen que enfrentar, donde Santa Fe será local. Lastimosamente, para los hinchas, este partido tendrá que modificarse. En principio, estaba programado para el domingo 24 de noviembre. Eso ya no será posible debido a un concierto en el estadio El Campín de Bogotá.

Este es el principal reto al que se enfrenta la Dimayor en este final de año 2024. El calendario se apretó debido a una serie de eventos que afectaron el desarrollo de la Liga Colombiana, como los cambios de sedes por el Mundial Femenino Sub 20 y el aplazamiento de varios compromisos. Ahora, los conciertos son todo un dolor de cabeza para la organización de las fechas de cuadrangulares semifinales.

