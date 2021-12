Muchos pensarían que por el Fin de Año muchas actividades competitivas en los deportes profesionales comienzan a detenerse, pero la realidad está muy lejos de ellos. Grandes torneos a nivel mundial se siguen llevando acabo como la NBA, las artes marciales mixtas y como no, el fútbol.

En Europa hay ligas que no se detienen y ya es tradición que programen fechas luego de la Noche Buena. Por ejemplo, en Inglaterra la popular fecha del 'Boxing Day' se jugará, aunque con menos partidos de los esperados debido a los recientes problemas de contagios por Covid-19 en el Reino Unido. Así como la Premier League, otras ligas también siguen su curso y allí hay agenda para varios futbolistas colombianos que son protagonistas:

Agenda de futbolistas colombianos luego del 24 de diciembre (hora colombiana)

Domingo, 26 de diciembre

Premier League de Inglaterra

Tottenham vs. Crystal Palace (Dávinson Sánchez, 10:00 a.m)

Brighton vs. Brentford (Steven Alzáte, 15:00 p.m)

Jupiler Pro League de Bélgica

Oostende vs. Genk (Carlos Cuesta, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí; 15:00 p.m)

Cercle Brugge vs. Club Brugge (Éder Balanta, José Izquierdo; 7:30 a.m)

Lunes, 27 de diciembre

EFL Championship

Bournemouth vs. QPR (Jéfferson Lerma, 12:30 p.m)