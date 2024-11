El equipo español no desaprovechó la oportunidad para referirse al ‘10’ tras una nueva fecha de la Eliminatoria.

James Rodríguez volvió a ser noticia en Suramérica y en Europa luego de una nueva fecha Eliminatoria en la que esta vez la Selección Colombia cayó 3-2 ante Uruguay en un partido que tuvo de todo. Razón por la que hubo una llamativa publicación del Rayo Vallecano sobre James tras la derrota.

Si bien, el ‘10’ ingresó un par de minutos en el segundo tiempo, no fue determinante en el marcador, pues viene recuperándose de algunas molestias, situación por la cual no fue titular en este partido, así lo aseguró Néstor Lorenzo y el mismo jugador.

Llamativa publicación del Rayo Vallecano sobre James tras la derrota con Uruguay

Para nadie es un secreto que la situación del volante colombiano no es la mejor en España, no es tenido en cuenta por el entrenador Íñigo Pérez, suma pocos minutos en el Rayo Vallecano y no es protagonista en un equipo de media tabla que su objetivo principal es salvar la categoría.

El mismo club hizo una publicación informativa de James Rodríguez en la que publican su foto en el estadio Centenario de Uruguay y ponen el marcador del compromiso. Lo curioso son los comentarios, pues varios aprovecharon para criticar al combinado nacional y de paso al ‘10’, a quien muchos lo llaman “jugador agrandado”.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria

La Selección Colombia quedó en el tercer lugar con 19 puntos y +6 en la diferencia de gol, perdiendo la posición con los uruguayos que llegaron a las mismas unidades, pero con una diferencia de gol de +9.

Argentina, pese a la derrota, se quedó con el liderato de las Eliminatorias Conmebol con 22 puntos y +13 en la diferencia de gol. Brasil subió al cuarto lugar con 17 puntos y +6 en la diferencia de gol tras el empate con Venezuela.

Ecuador se ubica en la quinta casilla con 16 puntos y +6, le sigue Paraguay con los mismos 16, pero con +1. Venezuela, por ahora con el repechaje, se ubica en el séptimo puesto con 12 unidades y -2. Bolivia, Perú y Chile pelean en los últimos puestos la posibilidad de subir a zonas de clasificación.