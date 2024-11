Atlético Nacional se clasificó a la final de la Copa Colombia, después de eliminar al Deportivo Independiente Medellín, a pesar de perder el partido 1-0, peros ganar el global 1-2, en lo que fue un compromiso lleno de muchas emociones, jugadas polémicas, actitudes que fueron cuestionadas, tanto en la cancha como fuera de ella.

Uno de los que fue fuertemente criticado, fue el entrenador del ‘verde’, Efraín Juárez, quien al final del compromiso, hizo fuertes gestos contra la hinchada del cuadro ‘poderoso’ que estaban en la tribuna, lo cual desató que algunos fanáticos del DIM ingresaran a la cancha tratando de agredir al mexicano y a los futbolistas.

Detienen a Efraín Juárez

Sobre el tema, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, Juárez aseguró que su festejo no iba direccionada a la fanaticada del ‘poderoso de la montaña’, pero indicó que si alguien se sintió ofendida, le ofreció disculpas.

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”, dijo el DT mexicano.

Cuando todavía no se había terminado la rueda de prensa, Efraín fue interrumpido, ya que fue solicitado y posteriormente detenido por la policía y la personería de Medellín , en donde fue trasladado para que dé sus descargos por haber realizado los gestos a los fanáticos del ‘poderoso’, situación que por poco termina en desmanes.

Alejandro Restrepo criticó a Efraín Juárez

Sobre los gestos de Juárez, el entrenador del Medellín, Alejandro Restrepo, se mostró molesto y lamentó que se den este tipo de provocaciones: “Lo que pasó con el entrenador no va con los valores y principios de los antioqueños ni nos ayuda como sociedad. Hablar del partido sobra, porque pudo haber pasado algo muy grave”.