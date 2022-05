Luis Diaz no se cansa de recibir elogios y ahora desde los rincones de Real Madrid reconocen su gran talento.

El volante colombiano Luis Diaz no se cansa de recibir elogios y ahora desde los rincones de Real Madrid reconocen su gran talento. Uno de los periodistas más madridistas del mundo, no dudó en referirse al fútbol de Lucho, actualmente una de las estrellas del Liverpool de Jürgen Klopp.

Apenas llegó desde Portugal, Luis Díaz se ganó un puesto en la titular y encajó perfectamente en la idea de juego de Jürgen Klopp, que ya ha ganado la Copa de la Liga y la FA Cup y aún pelea por la Premier League y la Champions, donde precisamente se enfrentará a Real Madrid en París.

Y ya lo miran de reojo en Madrid. El reconocido periodista Tomás Roncero, uno de los más polémicos en la prensa y medios españoles, se refirió con grandes palabras a Luis Díaz, parece que no le pierde la mirada ya que lo más probable es que Lucho sea titular en la final de la Champions League 2021/2022.

"Buenísimo, buenísimo. Los colombianos podéis estar orgullosos de vuestro delantero Luis Díaz, jugador impresionante. Me tiene alucinado. Ha conseguido sentar a Firmino y a Diogo Jota, dos delanteros de calibre y altura en Liverpool que son ya suplentísimos porque este tierno está junto con Mané y Salah, forman un tridente. Luis Díaz, bueno no, buenísimo", dijo Tomás Roncero en una intervención con el Diario AS.