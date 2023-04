El reporte médico del Leeds sobre Luis Sinisterra no es el mejor.

El reporte médico del Leeds sobre Luis Sinisterra no es el mejor. El atacante colombiano, llamado a ser figura en su club y en Selección Colombia, no la pasa bien por culpa de las lesiones. El más reciente reporte médico no da buenas noticias y prácticamente se pierde lo que queda de temporada.

Vale resaltar que ya había sufrido una lesión comenzando la temporada, regresó por todo lo alto al Leeds, se estaba consolidando otra vez, pero nuevamente recibió un golpe y tuvo que salir en medio de fuertes dolores durante el partido contra el Leicester, por la fecha 33 de la Premier League 2022/2023.

En aquel compromiso, Luis Sinisterra marcó el gol que abrió el marcador en el 1-1 final. A su vez, con una convocatoria de la Selección Colombia muy cerca, la lamentación no es para menos, pues es uno de los que está en el radar del entrenador Néstor Lorenzo y llamado a ese recambio en el equipo colombiano.

El golpe sufrido es más grave de lo que se creía y se va de baja. El entrenador del Leeds, Javi García, confirmó en rueda de prensa que el jugador colombiano tiene una lesión ligamentaria entre tibia y peroné que lo deja fuera el resto de la temporada. Pronta recuperación, crack.