James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, traspaso que aún sigue dejando repercusión y del que se habla en territorio griego y colombiano.

Rodríguez podría debutar en el duelo ante el Aris por la fecha 5 de la Liga de Grecia, ya que fue convocado para dicho compromiso y probablemente juegue algunos minutos, teniendo en cuenta que se busca su rápida adaptación.

Precisamente sobre adaptarse y los detalles del Olympiacos, el jugador del Independiente Medellín, Felipe Pardo, habló de James y lo que podría vivir en el club griego, el cual conocer muy bien, porque jugó allí en entre los años 2015-1018.

"Él, que ha pasado por Madrid, Everton y ligas diferentes, no tendrá problema. No es el mismo ritmo, ni el mismo nivel como las ligas donde estuvo, depende de él que se destaque. La liga es muy buena, pero en los partidos más importantes, que son contra AEK, PAOK y Panathinakos, un duelo como decir acá Nacional vs. Medellín", dijo Pardo en una entrevista con Futbolred.

'Pipe' contó que tuvo una pequeña conversación con James, el cual le pidió referencias de Grecia, a las cuales el jugador del DIM se las dio muy positivas, pero sin saber que el '10' se iba para Olympiacos.

Finalmente, Pardo aseguró que si James se dedica y no a jugar fútbol, seguramente le irá bien en el club griego.

“Es un resurgir y le deseo mucho éxito y que pueda demostrar su fútbol, volverse a encontrar con lo que ha mostrado. Es un hombre más maduro y si va es a dedicarse al fútbol… A mí no me costó porque yo fui a eso, tenía a mi familia, sí, pero él debe saber a qué va, no sé como está (su vida familiar) pero uno tiene que ser fuerte de cabeza y pensar solo en el fútbol”.