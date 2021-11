Después de anotarle hace un par de semanas al Barcelona, Radamel Falcao García logró seguir su racha contra gigantes y le marcó este sábado al Real Madrid en el Bernabéu. El Madrid, que ganaba 2-0 desde el primer tiempo con goles de Toni Kroos y Karim Benzema, vio de nuevo marcar al colombiano después de entrar de cambio al minuto 69.

Falcao aprovechó un centro al segundo palo y por detrás de los centrales apareció el colombiano para hacer un impresionante sostenido en el aire y meter un cabezazo certero, que rozó levemente en David Alaba y se le terminó metiendo al arquero Courtois.

Pero instantes después, el ex-Galatasaray sintió una molestia en el abductor de su pierna derecha y tuvo que solicitar atención médica. Finalmente no pudo continuar y al 81' fue sustituido. Esto enseguida encendió las alarmas de la Selección Colombia ya que no se sabe si podrá unirse o no al combinado patrio.

Sin embargo, el entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, habló en rueda de prensa tras la derrota 2-1 contra el Real Madrid y dio un primer parte acerca de lo que le sucedió al 'Tigre': "Ha notado algo en el aductor, él se conoce bien y nos ha avisado, no creo que sea algo muy grave, pero no sé el alcance ahora mismo. Esperamos que se pueda unir a Colombia".