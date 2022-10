James Rodríguez tuvo la oportunidad de marcar su primer gol con la camiseta de Olympiacos, pero el volante falló el penal, lo que generó algunas críticas, a pesar de haber tenido una importante participación en el partido.

El mediocampista colombiano habló para ‘Cosmo TV’, allí le salió al paso a los críticos que le cuestionan el penal que erró, enviando una contundente respuesta y afirmando que los grandes futbolista también fallan.

"Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. No me importa que no marque, quiero es que gane el equipo", dijo James.

Rodríguez también destacó el apoyo de los hinchas de Olympiacos y aseguró estar feliz en su nuevo equipo.

"Trato de ayudar en todo lo que puedo. Estoy feliz, y que sigamos así. La presencia de la multitud siempre es importante, aunque a veces se enfadan cuando perdemos. Queremos hacerlos felices con nuestras victorias. Con su apoyo ganamos confianza en nosotros mismos", sentenció el '10'.