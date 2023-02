James Rodríguez es la gran figura del Olympiacos de Grecia, club con el que ha afianzado y retomado su nivel, el cual lo tiene catalogado como uno de los mejores jugadores del campeonato de este país, pero no todo es color de rosa para el volante en las últimas horas.

Olympiacos se enfrentó con el Panathinaikos, en lo que es el clásico del fútbol griego, compromiso que terminó con igualdad 0-0 y que no contó con la presencia de James, lo que tiene preocupado a los hinchas.

El motivo por el que Rodríguez no estuvo en el partido, se debió a que sufrió una lesión, de la que no se conocen mayores detalles, pero que confirmó la prensa griega, la cual aseguró que no es de mucha gravedad, pero no le permitió estar en el duelo ante Panathinaikos.

Lo que angustia a muchos, es que el '10' suele lesionarse y en varias oportunidades se ha dicho que no es grave, pero el jugador termina recuperándose durante meses, algo que se espera no ocurra en esta ocasión y pueda afectar también a la Selección Colombia.

El próximo juego del Olympiacos será en la semifinal de vuelta de la Copa de Grecia ante el AEK, duelo que se diputará el miércoles 1 de marzo y en el que se espera que pueda estar James presente, para que ayude a remontar el 0-3 que tienen en contra.