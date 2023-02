El hecho bochornoso presentado el pasado fin de semana en el estadio Manuel Murillo Toro le dio la vuelta al mundo. Tras la agresión de Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima que decidió ingresar al terreno de juego para golpear a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, la DImayor y las autoridades de Ibagué impusieron sanciones de lado y lado.

El inconformismo por las sanciones al agresor del ‘10’ son una constante, pues apenas recibió una multa económica de %23 millones de pesos y tres años sin entrar a un estadio. Una decisión muy leve para el acto cometido.

En Europa sucedió una situación similar durante un partido de la Premier League el pasado 15 de enero durante el partido entre el Arsenal y el Tottenham. Un aficionado de los ‘Spurs’ le pegó una patada en la espalda al arquero Aaron Ramsdale, de los ‘Gunners’ que se había acercad a la tribuna. De inmediato el agresor fue identificado y hasta hace unas horas recibió la sanción.

Joseph Watts, como es conocido el agresor hincha del Tottenham, admitió estar borracho y a diferencia del hincha colombiano, el inglés tendrá que pagar 12 meses de trabajos comunitarios, 100 libras esterlinas y cuatro años sin ingresar a ningún estadio de fútbol.

+Este es el video de la agresión

"Nunca he tenido a alguien que entre al campo y me patee. No creo que sea aceptable que me golpeen en mi trabajo", fueron las palabras del portero del Arsenal.