Nápoli volvió a gritar campeón en la Serie A tras 33 años. El equipo dirigido por Luciano Spalleti empató con Udinese, lo que le bastó para conseguir el título y festejar una campaña casi perfecta donde supo cabalgar toda la temporada con buenos resultados y sobre todo un excelente juego que lo llevó también a las fases finales de la Champions League.

Tras el pitazo final, el estadio fue todo una locura, lágrimas, aplausos, canciones y felicidad por parte de los aficionados. Aunque no solo hubo celebraciones en el escenario deportivo, también festejaron en las calles. Los videos no se hicieron esperar en redes sociales, pues parecía no volverían a celebrar, algunos no vivieron para contarlo.

Las calles estuvieron llenas de aficionados que salieron con sus camisetas, bufandas, vuvuzelas y demás elementos que los identifican. En algunos videos se ve cómo toda la ciudad estuvo llena de juegos pirotécnicos, todo un carnaval al mejor estilo de Sudamérica. El trabajo de los jugadores y del entrenador de 64 años, que se convirtió en el técnico con más edad en salir campeón en Italia, dio resultados que hoy le dan la vuelta al mundo.

+MIRA EL VIDEO VIRAL DE LA CELEBRACIÓN EN NÁPOLES