¿James Rodríguez y Juanfer Quintero, juntos en un mismo club de la Serie A de Italia?

James Rodríguez no juega en España y Juanfer Quintero toca el cielo en Sudamérica. Las dos situaciones activan los rumores en Europa.

Ambos jugadores se encuentran con presente distinto. James no juega y Juanfer toca el cielo en Sudamérica. Las dos situaciones activan los rumores en Europa y un tradicional club italiano parece que no los pierde de vista. Un reconocido periodista del mercado de pases en Europa, filtra la información.

Por el otro, tenemos a Juan Fernando Quintero en un excelente nivel en Racing de Avellaneda. Nuevamente, jugará una final continental y eso no hubiera sido posible si no frota la lámpara y le da los goles necesarios a ‘La Academia’ para remontar la serie semifinal ante Corinthians en la Copa Sudamericana.

Por un lado, está James Rodríguez, golpeado por las últimas novedades en España, donde no es tenido en cuenta en el Rayo Vallecano y un mar de rumores que lo tienen al margen. Se decía que estaba lesionado y por esos sus ausencias, ahora se comenta un supuesto conflicto con el técnico Iñigo Pérez por la poca continuidad. Un enredo y una novela que ya se había visto en el pasado.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.