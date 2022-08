Leyenda del Madrid no le hace el feo a un posible regreso de James a LaLiga

El mítico Guti, leyenda de Real Madrid y quien anda por estos días en Colombia, dio sus impresiones sobre James Rodríguez, el volante colombiano que pasó por el Real Madrid y por el que pagaron 80 millones de euros luego de que fuera una de las figuras del Mundial de Brasil 2014.

El paso por el Real Madrid no fue el mejor. James Rodríguez tuvo inconvenientes mientras pasaban las temporadas y más con el francés Zinedine Zidane al mando. Tuvo que comenzar a ver mejores rumbos para su carrera, estuvo por el Bayern Múnich de Alemania y Everton de Inglaterra antes de dar el salto a Al Rayyan de Qatar.

Actualmente, James Rodríguez se recupera de una lesión y anhela ser protagonista nuevamente pese a costarle el regreso a Europa, que era su gran objetivo en este mercado de pases. Si nada extraordinario ocurre, el volante estará una nueva campaña en la Qatar Stars League.

Guti fue claro con sus palabras y haciendo referencia a James Rodríguez, resaltó sus cualidades y talento en cancha, incluso se atrevió a decir que no le veía lío si lo vuelve a ver en la Liga de España, y que fue una decepción para él salir del Real Madrid. No le hizo el quite y reconoce que es un gran jugador.