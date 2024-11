El jugador de la Selección Ecuador que vale más que Luis Díaz y James Rodríguez juntos

Una de las principales novedades que tendrá este equipo es el regreso de Moisés Caicedo al once titular, quien se fue de baja ante Bolivia. ‘El niño Moi’, su jugador estrella, uno de los jugadores más reconocidos en la actualidad en Europa, está de vuelta. Tras la ausencia por acumulación de tarjetas amarillas, está casi cantada su presencia desde el pitazo inicial en el Metropolitano.

La Selección Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, alista el itinerario para instalarse en Barranquilla y adaptarse al clima para no tener apuros. Este compromiso es fundamental para los ecuatorianos, que siguen en carrera por la clasificación al Mundial 2026 lo más pronto posible. Además, que un tentativo triunfo en la Región Caribe colombiana, les serviría para ‘cuadrar caja’ luego de la resta de -3 puntos al comienzo de las Eliminatorias.

La Selección Colombia pasa la página luego de enfrentar a Uruguay en Montevideo por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El equipo colombiano no pudo sostener el empate y cayó de la manera más insólita posible. En el minuto 100, Manuel Ugarte encontró un balón picando, remató y colocó el 3-2 final en el Centenario, que sigue siendo uno de los estadios más difíciles de la historia.

