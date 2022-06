Antonio Fernández, técnico superior en deportes de España, habla sobre su reciente libro, "Mi Once de Oro".

Antonio Fernández, técnico Superior en Deportes por la Federación Andaluza de Fútbol y entrenador nacional de fútbol en España, habló con Bolavip Colombia sobre un ambicioso proyecto ejecutado en Europa en el que trabaja con jóvenes privados de la libertad a través del fútbol.

El Director Deportivo español se encuentra promocionando su libro “Mi Once de Oro”, donde cuenta la historia de 11 jóvenes que han sido excluidos socialmente por sus infancias complicadas.

También cuenta su experiencia trabajando como analista de la selección española que quedó campeona del mundo en 2010.

Experiencia como analista de la Selección que quedó campeona del mundo en 2010

Estuve en la Selección que ganó el Mundial, pero luego me fui en diciembre para un nuevo proyecto con Malaga. Siempre cuento que en la final ante Holanda estaba viendo el partido en el palco y finalizando el partido bajé para preparar los penales, bajando en el ascensor escuché el grito de 120.000 personas y me quedé en shock porque no sabía quién había marcado. Después del gol, vi el partido en el banco.

Proyecto con jóvenes privados de la libertad.

Llevo 22 años en el fútbol profesional desempeñando diferentes roles. Desde el 2009 he puesto mi experiencia en favor de algún grupo de menores excluidos sociales, fomentando valores y ayudándoles en ese periodo de privación de libertad a través del fútbol. Empezamos en prisiones de mayores y en 2012 lo trasladamos a prisiones de menores.

Vicente del Bosque y Sergio Ramos

En el 2009 formé parte del cuerpo técnico de la Selección de España. En un día de vacaciones descubrí la dificultad que tienen las personas en función del lugar donde nacen para desarrollarse en la vida, a partir de ahí nació el proyecto ‘Mucho más que Fútbol’, del Bosque me lo aprobó y me contactó con una fundación.

Uno de los objetivos que nos marcamos es que ellos puedan desarrollar las carencias que tienen a través del deporte y que cuando salgan puedan visionar su estilo de vida. Cada mes les llevamos a un personaje famoso que sea relevante para ellos para que se den cuenta de que con disciplina y sacrificio pueden llegar a ser exitosos.

Libro - Mi Once de Oro

La pandemia nos hizo reflexionar, a mí me llevó a escribir en lugar de ver fútbol, que es lo que hago todos los días. Decidí escribir el libro basándome en una metáfora, son 11 historias reales y difíciles de chicos que me cuentan su historia. Pinto un campo grama con un 11 ideal donde metafóricamente le gano un partido al presente que tienen esos chicos para clasificar a un futuro en el que puedan avanzar en la dirección correcta.

El libro lo pueden encontrar vía web a través de www.afernandez70.com o a través de las principales librerías de Colombia.

Consejo para Colombia que sigue trabajando en busca de la paz

El fútbol es una herramienta determinante de la juventud, en Colombia se vive de manera apasionada, por lo que es una forma fácil de enganchar a un niño o joven que esté en riesgo de exclusión social para que pueda ser rescatado a tiempo.