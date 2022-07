Napoli no se quedó quieto tras la salida de David Ospina, quien decidió no renovar con el conjunto italiano esperando por definir su futuro que, según la prensa, será en Arabia Saudita. El equipo napolitano no dio espera y empezó la puja por un arquero de gran nival.

En los últimos años, Napoli se ha caracterizado por ser un equipo con buenos arqueros, el colombiano fue un ejemplo de ello. Es por eso que no quiere quitarle calidad a la posición y va por otro mundialista.

Según informó el diario ‘La República’, Napoli busca en calidad de préstamo al costarricense Keylor Navas, quien ha sido uno de los más importantes en el último tiempo en Europa. Su presente en el PSG no es bueno, pues tiene una gran competencia con Gianluigi Donnaruma, por lo que el equipo italiano pediría la salida del arquero del conjunto francés.

Keylor viene de clasificar al Mundial de Catar 2022 en el repechaje siendo una de las grandes figuras de su selección, su nivel no se pone en duda y sería un reemplazante adecuado del colombiano.