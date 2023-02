No ha debutado y Linda Caicedo ya sufrió una mala noticia en Real Madrid

Linda Caicedo causa furor en España y en Colombia tras su fichaje con el Real Madrid Femenino, un movimiento top e histórico que promete bastante en uno de los mejores clubes del planeta. Tras un 2022 notable y recién cumplió los 18 años, se cerró la transferencia en el fútbol español.

Hubo mucha expectativa luego de su aterrizaje en la capital de España, la prensa estuvo atenta al arribo de Linda Caicedo en el Aeropuerto de Barajas y apenas bajó del avión, dio sus primeras charlas y se refirió al fichaje con el Real Madrid Femenino, sin duda una transferencia top para el fútbol colombiano.

La volante fue presentada oficialmente luego de presentar los exámenes médicos. Linda Caicedo está con sus padres Mauro y Herlinda en España, pero en medio de las buenas noticias, hubo un disgusto del Real Madrid con la jugadora colombiana por sus palabras ante la prensa en el Aeropuerto.

"Feliz. Quedan horas para poder cerrar todo. Es un fichaje importante, no solo para mí, sino para el fútbol femenino del país. Quiero lograr cosas importantes y dejarlo alto", dijo Linda Caicedo.

Según Semana, estas declaraciones no habrían sido recibidas de la mejor manera en Real Madrid, pues los protocolos de comunicaciones indican que no es costumbre que un jugador o jugadora hable ante los medios de comunicación sin previo aviso y más si no está firmado o es oficial. Al final, tras varias horas, el club español confirmó el fichaje.