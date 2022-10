Uno de los jugadores más importantes de Argentina en los últimos años anunció su retiro del fútbol. En medio de lágrimas y en una rueda de prensa, leyó una carta, indicó su fecha de retiro y confesó lo más difícil de haber tomado la decisión.

"Voy a leer algo que escribí en estos días de lo que fue mi carrera. Quería contárselo a ustedes y a los que están mirando. Hoy les quiero contar mi historia, es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", afirmó el delantero.

Gonzalo Higuaín es el quinto goleador histórico de la Argentina. A sus 34 años y con una amplia trayectoria en los equipos más grandes del mundo como, River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milán, Chelsea, entre otros. Campeón en Italia y España, también jugó varios mundiales con su Selección.

Sobre el final de la rueda de prensa expresó entre lágrimas qué fue lo que más lo marcó en el fútbol: "siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más, muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Llegó el momento de decir adiós".